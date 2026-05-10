Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков объявил о завершении карьеры в конце сезона

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков проводит последний сезон в качестве профессионального футболиста. 10 мая на «Газпром Арене» перед матчем с «Сочи» состоялась церемония чествования рекордсмена клуба по числу выигранных трофеев. За 138 матчей в составе сине-бело-голубых господин Кержаков стал семикратным чемпионом России, сообщается на сайте футбольного клуба.

«Футбольный клуб и весь Петербург благодарят Михаила за преданность и за верность, за трофеи и титулы»,— говорится в сообщении клуба.

Вместе с «Зенитом» он трижды выигрывал Кубок России и семь раз Суперкубок страны. Господин Кержаков является рекордсменом клуба по числу трофеев, завоеванных в футболке сине-бело-голубых. В составе команды он выступал с 2015 года, став частью самого успешного периода в истории клуба.

Кирилл Конторщиков