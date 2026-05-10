Уроженец Пензы Денис Аблязин опроверг слухи о продаже своих олимпийских медалей

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, обладатель четырех серебряных и двух бронзовых наград Игр Денис Аблязин опроверг информацию о том, что он распродает свои трофеи. Об этом уроженец Пензы сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Поводом стал материал Telegram-канала «Mash на спорте», в котором утверждалось, что спортсмен вместе с женой выставил на продажу медали Универсиады-2013 в Казани (золото и серебро) суммарно за 6 млн руб. и медали Игр от 15 млн до 100 млн руб.

Господин Аблязин в публикации заверил, что это фейк. Он отметил, что у него все хорошо, а недостоверные сведения распространяет «желтая пресса». Также гимнаст пообещал, что ответственные за втягивание его семьи в эту историю понесут ответственность.

Нина Шевченко