Дождь с грозой и сильным ветром надвигается на Пензенскую область

Облачная погода с кратковременными дождями и грозой ожидается в Пензенской области в понедельник, 11 мая. Такие данные привели синоптики Приволжского УГМС.

Фото: Нина Шевченко

В ночь на понедельник температура составит +6…+11°С. Днем воздух прогреется до +16…+21°С.

Юго-восточный ветер усилится до 7–12 м/с, местами порывы достигнут 15–18 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ночь на 12 мая ветер сменит направление на южный (9–14 м/с). Сохранится облачность и дожди, похолодает до +8…+13°С.

