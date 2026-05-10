Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Саратовской области 11 мая

В понедельник, 11 мая, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Фото: Нина Шевченко

До 12 мая местами сохранится пожарная опасность четвертого класса.

Утром и днем прогнозируются сильные дожди (15–49 мм), грозы и шквалистое усиление ветра с порывами до 15–18 м/с. Ночью температура воздуха составит +6…+11°С, днем — +13…+18°С.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД и учитывать метеоусловия.

Нина Шевченко