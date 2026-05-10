В Татарстане за I квартал 2026 года сократилось поголовье крупного рогатого скота

В Татарстане за первый квартал 2026 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,6%, на конец марта в республике насчитывалось 816,9 тыс. голов КРС.

Поголовье овец и коз также сократилось — до 265 тыс. голов, что на 13,5% ниже показателя прошлого года. Поголовье птицы же увеличилось на 1,8% (до 18,9 млн голов), свиней — на 4,3% (до 501,4 тыс. голов). Рост и снижение распределились неравномерно по районам региона.

В целом по России поголовье КРС на конец марта также сократилось, на 3,9% (до 15,9 млн голов), коров — на 4,1% (до 6,9 млн), овец и коз — на 7,2% (до 18 млн). Поголовье свиней выросло на 0,6% (до 28,6 млн), птицы — на 0,1% (до 560,8 млн голов).

Влас Северин