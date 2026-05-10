В Оренбуржье полицейские задержали нетрезвого подростка без водительских прав

В Ташлинском районе Оренбургской области сотрудники ГАИ при патрулировании райцентра в ночное время остановили подозрительный автомобиль под управлением 17-летнего водителя. Выяснилось, что подросток не имеет прав на управление транспортным средством, при этом у него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила полиция Оренбуржья.

Ведомство отмечает, что от прохождения медосвидетельствования задержанный отказался. В отношении несовершеннолетнего нарушителя составлены административные протоколы о невыполнении водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ, с лишением права управления автомобилем на срок до двух лет), об управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (ст. 12.1 КоАП РФ, штраф 800 руб.), и о несоблюдении требований по ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ, штраф до 800 руб.).

Андрей Васильев