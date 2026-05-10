Матч имени Александра Ерохина

Противостояние на «Газпром Арене» между «Зенитом» и «Сочи» в рамках 29-го тура стало редким случаем, когда футбольный матч напоминает не игру, а публичную порку с последующим помилованием. Петербургский клуб, которому для сохранения чемпионской гонки достаточно было просто не упасть на ровном месте, умудрился сначала продемонстрировать чудеса клинической расточительности в игре с аутсайдером, а затем — столь же показательный акт волевого спасения. Итоговые 2:1 в пользу команды Сергея Семака — это лишь статистическая победа.

Соперник подошел к этому вечеру уже легендой. «Сочи» добирался до Санкт-Петербурга 28 часов — на электричках, автобусах и, кажется, попутном гужевом транспорте, потеряв по пути половину основного состава то ли из-за травм, то ли из-за внезапного просветления: не каждый рискнет играть с «Зенитом» после такой дороги. Те, кто не передумал, выстроили в своей штрафной «автобус», и первый тайм превратился в театр абсурда.

Сценарий был заготовлен идеально: «Зенит» должен был решать вопросы на профессионализме — быстро и без крови. Но Максим Глушенков попал в штангу, Луис Энрике, вызвавшийся бить пенальти, зарядил в перекладину (шестой незабитый одиннадцатиметровый — видимо, новая клубная традиция), а Дуглас Сантос умудрился не попасть головой с двух метров после углового. Пока фаворит упражнялся в стрельбе по воробьям, «Сочи» в первой же осмысленной атаке вынул мяч из сетки петербуржцев. Захар Федоров на 31-й минуте банально перепрыгнул высокорослого Нино — бразильца, чей годовой чек, вероятно, равен бюджету всей сочинской академии на десятилетие.

В перерыве Сергей Семак, видимо, провел с командой беседу, которую тренер сочинцев Александр Точилин позже назвал «когда петух клюнул в одно место». Эффект был достигнут незамедлительно. Луис Энрике, чей первый тайм тянул на «Золотую малину», второй начал с гола, убежав на свидание с вратарем соперника после идеального разрезающего паса Максима Глушенкова.

Казалось, дальше пойдет по накатанной. Но «Сочи» уперся так, будто речь шла не о спасении от вылета из премьер-лиги, а о полном расформировании команды в случае плохого результата. Спасения голкипера гостей Александра Дегтева после ударов Александра Соболева и вышедшего на замену Андрея Мостового вошли бы в любой хайлайт-ролик десятилетия, если бы кто-то в РПЛ вел учет подобной статистике. «Зенит» катился к ничьей с оттенком катастрофы.

И тогда на авансцену вышел Александр Ерохин. 36-летний ветеран, чье имя в заявке уже давно воспринимается как дань уважения к седине, на 84-й минуте после углового просто оказался на дальней штанге — там, где по законам физики уже не должен находиться игрок его габаритов. Но он был там. И пропихнул мяч в сетку, отправив «Газпром Арену» в состояние спортивного экстаза. В итоге Александр Ерохин вполне заслуженно был признан лучшим игроком этого матча.

2:1 — это три очка и пока первое место в таблице (на два очка больше, чем у «Краснодара», имеющего игру в запасе). Но если спросить, о чем был этот матч, то честно — не о чемпионстве. Он был о том, что высокомерие в российском футболе лечится только кровью, потом и героическими подвигами 36-летних, которых уже практически списали. «Зенит» выжил, но в любой нормальной лиге за такое отношение к аутсайдеру с его 28-часовой дорогой полагается жесткое порицание, а не похвала. Впрочем, как сказал классик, заплатили — и ладно. «Краснодар» в понедельник, 11 мая, играет с московским «Динамо», у которого выиграл 7 мая в полуфинале Кубка России и вышел в финал этих соревнований. Поэтому будет весело. Или нет.

Иван Расторгуев