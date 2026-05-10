В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЧС, до конца 10 мая, а также 11, 12 и 13 мая в регионе ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, град и усиление ветра. Кроме того, на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

«Экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб по контролю и ликвидации возможных последствий непогоды», — отметил Сергей Меняйло.

