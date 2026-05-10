Пожелавший откупиться от штрафа житель Оренбурга стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело по факту покушения на мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, до одного года лишения свободы) возбуждено полицией Оренбурга, сообщило в воскресенье региональное УМВД.

По данным полиции, сотрудники полка патрульно-постовой службы оренбургского управления МВД на улице Мира областного центра обнаружили двух мужчин, распивающих спиртные напитки в общественном месте. 46-летний мужчина решил избежать привлечения к административной ответственности за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, что грозило ему штрафом от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. (ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ), и решил «откупиться», передав сотруднику ППС в паспорте взятку в размере 5 тыс. руб. С целью фиксации покушения на преступление на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В итоге задержанному предъявлено обвинение в даче взятки и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев