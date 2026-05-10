Нефтяники в Петербурге получают до 1,2 млн рублей в месяц

Среднемесячная начисленная зарплата работников нефтегазового сектора в Санкт-Петербурге достигает 1,25 млн рублей. По данным РИА Новости, это один из самых высоких показателей в стране в отраслевом разрезе. В целом по России лидируют дизайнеры в Крыму (1,4 млн рублей), строители инженерных сооружений в Республике Алтай (1,3 млн рублей) и табачники в Москве (1,1 млн рублей).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего эксперты выделили семь регионов с максимальными уровнями заработных плат в отдельных отраслях, а также шесть сфер деятельности с наиболее высокими доходами. Данные отражают среднемесячную начисленную зарплату до вычета налогов и с учетом премий и включают доходы всех категорий сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

