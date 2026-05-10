В Петербурге частную клинику заподозрили в удержании пациентов насильно

В Санкт-Петербурге одна из частных клиник города насильно удерживала мужчину в стационаре и вынудила заплатить 90 тыс. рублей за сомнительное лечение. По словам пострадавшего, у него отобрали телефон и личные вещи, а на просьбы о выписке угрожали принудительной госпитализацией в психиатрическое учреждение. Клиника пообещала провести внутреннюю проверку после майских праздников.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказал пострадавший изданию «78», он вызвал капельницу на дом после употребления алкоголя, однако врачи убедили его лечь в стационар на три дня. После приезда у него изъяли мобильный телефон, личные вещи и сигареты. Пациенты содержались в закрытых помещениях с охраной и магнитными замками.

Сутки пребывания стоили 10 тыс. рублей, однако через три дня врачи отказались выписывать пациента, настаивая на дополнительных платных процедурах.

«Либо закодироваться на 58 тысяч, либо укол какой-то там сделать за 35 тысяч. Американский блокатор, который, как я понимаю, не действует абсолютно никак»,— рассказал мужчина.

После оплаты укола его снова не выпустили. При попытке возразить мужчине пригрозили вызовом психиатрической бригады и принудительной госпитализацией на семь месяцев.

В общей сложности Максим заплатил 90 тыс. рублей. Он утверждает, что обещанных анализов крови не проводилось, а в капельницах находился физраствор. Мужчина также сообщил, что видел других пациентов, которых родственники вынуждены были «выкупать» за деньги.

Кирилл Конторщиков