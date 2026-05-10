Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП под Нижним Тагилом

На 142-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего один человек погиб и шестеро получили травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия для установления обстоятельств аварии, а также для идентификации погибшего и пострадавших. Ведется работа по определению характера и степени тяжести травм, полученных участниками ДТП.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, подбирать скорость в зависимости от состояния дорожного покрытия. Сотрудники ведомства рекомендуют избегать резких маневров и опасных обгонов для предотвращения подобных инцидентов.