Мероприятия ко Дню Победы в Челябинской области посетили 110 тыс. человек

В Челябинской области мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетили 110 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В течение 9 мая на территории области прошли 155 военных парадов, концертов и возложений к мемориалам. Безопасность граждан обеспечивали более 3,6 тыс. полицейских. Также к обеспечению правопорядка привлекали представителей Росгвардии, частных охранных организаций, народных дружинников и казаков.