Глава СКР назвал волокитой расследование гибели рабочего под ЛЭП в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника доклад «о причинах допущенной волокиты» по уголовному делу о гибели рабочего под ЛЭП в Самарской области. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Ведомство отмечает, что в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Самарской области, сообщив о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти ее супруга в пгт Волжском. По данным СКР, в августе прошлого года машинист автокрана при перемещении металлических конструкций на территории объекта, строящегося в охранной зоне ЛЭП, допустил их соприкосновение с находившимися под напряжением проводами. В результате супруг заявительницы, осуществлявший монтажные работы по устной договоренности с представителями подрядной организации, получил удар током и скончался на месте происшествия. В СУ СКР по Самарской области с сентября 2025 года по факту гибели рабочего расследуется уголовное дело, но «до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», отмечает ИЦ СКР.

Как ранее сообщили СМИ, трагедия случилась 22 августа 2025 года в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области (в 2 км от Волжского). Бригада производила работы по установке павильона. Работы проводились в охранной зоне ЛЭП, находящейся под напряжением 10 тыс. вольт. В «Самарской сетевой компании» (ССК) отмечали, что работы проводились самовольно, без соответствующих разрешений. По мнению представителей ССК, один из членов строительной бригады излишне приблизился к ЛЭП во время подъема на лестницу при выгрузке металлической балки, в следствие чего могла возникнуть электрическая дуга.

Александр Бастрыкин поручил Павлу Олейнику «принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад о его результатах с учетом доводов потерпевшей стороны». Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркивают в ИЦ СКР.

Андрей Васильев