В столице КБР планируют отремонтировать 30 км межквартальных проездов

В Кабардино-Балкарии в этом году впервые планируют отремонтировать межквартальные проезды в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Проект предусматривает обновление более 30 км дорог в микрорайонах Александровка, Стрелка, Горная, а также в Кенже и Хасанье. Работы рассчитаны на несколько этапов и, как отмечается в сообщении, будут продолжены в следующих годах.

«Поэтапное обновление межквартальных проездов позволит сделать передвижение внутри города более удобным, а также снизить нагрузку на основные транспортные магистрали», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев