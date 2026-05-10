Прокуратура начала проверку после пожара на рынке на Ставрополье

В Предгорном округе прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ставропольскому краю.

По данным правоохранителей, утром 10 мая в нескольких павильонах на рынке произошло возгорание. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. МЧС сообщает, что площадь огня достигла 1,1 тыс. кв. м. Отмечается, что есть угроза распространения.

В тушении пожара задействовали 55 специалистов и 13 единиц техники.

