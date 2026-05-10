В Челябинске напротив здания министерства строительства провалился асфальт

В Челябинске провалился асфальт на дороге около дома 90 на улице Елькина, напротив здания министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

После происшествия ограничено движение на улице Елькина в сторону улицы Курчатова. Место провала перегородили, установлены предупреждающие знаки. Водителям советуют быть внимательными при проезде этого отрезка дороги.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте и апреле в Челябинске ямы на асфальте появились на перекрестке у торгового комплекса «Урал» и у дома 160 на проспекте Победы.