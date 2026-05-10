В Петербурге прогулочный вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив

У Петропавловской крепости воздушный поток от садящегося вертолёта Ми-8 опрокинул детскую коляску в Кронверкский пролив. Инцидент произошёл в рекреационной зоне, где находились отдыхающие. Находившаяся рядом женщина едва не упала в воду, пытаясь спасти коляску. Капитан катера, пришедшего на помощь, посадил судно на мель. Пострадавших нет, сообщает канал «78».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Воздушное судно 1974 года выпуска принадлежит компании «Балтийские авиалинии» и используется для проведения прогулочных рейсов. Посадочная площадка организации расположена в непосредственной близости от Петропавловской крепости. В результате инцидента, помимо коляски, сильный ветер также повредил березу.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Детская коляска была извлечена из воды. Официальные комментарии от авиакомпании-владельца воздушного судна пока не поступали.

Кирилл Конторщиков