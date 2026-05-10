В Ульяновской области объявлен желтый уровень пожароопасности

Главное управление МЧС по Ульяновской области в воскресенье объявило о высокой пожароопасности в регионе.

ГУ МЧС ссылается на предупреждение, подготовленное Ульяновским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС, филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»). В воскресенье ульяновский ЦГМС объявил желтый уровень погодной опасности, отметив, что 11 мая местами, а с 12 мая по 15 мая — в большинстве районов, в лесах Ульяновской области ожидается высокая пожарная опасность — четвертого класса.

ГУ МЧС рекомендует избегать разжигания костров в полях или в лесу, а также не бросать непотушенные окурки в траву. Ведомство напоминает, что в регионе продолжает действовать oсобый противопожарный режим, введенный постановлением правительства Ульяновской области от 24.04.2026 № 209-П с 30 апреля по 11 мая 2026 года. Документом устанавливается запрет на выжигание сухой травы на землях населенных пунктов, а также на землях промышленности, транспорта, связи, обороны и иных землях спецназначения; ограничивается пребывание граждан в лесах. Минсельхозу предписывается обеспечить очистку от сухой растительности территорий хранения нефтепродуктов и на землях сельхозназначения, а также обеспечить обустройство противопожарных полос. Органам МСУ также предписано обеспечить удаление сухой растительности и обустройство противопожарных полос, а также организовать круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения.

Андрей Васильев, Ульяновск