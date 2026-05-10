«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В воскресенье, 10 мая, в матче 29-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Оренбурга» принимали самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В составе «Оренбурга» отличился Евгений Болотов. Полузащитник забил третий мяч в текущем сезоне РПЛ.

Футболисты «Оренбурга» с 29 очками занимают промежуточное 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на одну строчку ниже. Самарцы также набрали 29 очков, но уступают «Оренбургу» по результатам личных встреч.

Андрей Сазонов