Тамбовская агрофирма продает право требования 133 млн с бывшего конкурсного управляющего

Банкротящийся тамбовский производитель зерновых культур ООО «Радуга» выставил на торги право требования 133 млн руб. со своего бывшего конкурсного управляющего Юрия Игнатенко. Начальная цена лота равняется сумме задолженности. Об этом сообщила действующий конкурсный управляющий «Радуги» Людмила Шальнева.

Торги пройдут в форме публичного предложения с закрытой формой предложения о цене. Заявки на участие в них принимаются до 9 сентября.

Согласно материалам арбитражной картотеки, банкротное дело инициировала сама «Радуга» больше 13 лет назад — в августе 2012 года. На тот момент кредиторская задолженность, по данным бухгалтерской отчетности компании, составляла 124,7 млн руб. При этом активы равнялись 112,3 млн руб. В обоснование заявления представители «Радуги» сообщили, что удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств перед другими.

В октябре 2012 года в обществе ввели процедуру наблюдения, в марте 2013-го — конкурсное производство. В июне 2015 года Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по делу в связи с заключением мирового соглашения. Арбитражный суд Центрального округа отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в первой инстанции. Конкурсное производство в «Радуге» продолжилось — в последний раз его продлили до 18 мая.

Изначально конкурсным управляющим должника был Юрий Игнатенко. В апреле 2019 года УФНС по Тамбовской области обратилось в региональный арбитраж с жалобой на ненадлежащее исполнение господином Игнатенко своих обязанностей. В частности, налоговая сослалась на бездействие по взысканию дебиторской задолженности с тамбовского ООО «Агроуслуга» (ныне ликвидировано) в размере 139,1 млн руб., неисполнение обязанности по формированию конкурсной массы, затягивание банкротства. Истец просил признать бездействие конкурсного управляющего незаконным, взыскать с него 133 млн руб. и отстранить его от работы с «Радугой». В феврале 2021-го его сменила Людмила Шальнева, которая до сих пор руководит процедурой банкротства агрофирмы.

В октябре 2022 года первая инстанция удовлетворила все требования УФНС, за исключением отстранения Юрия Игнатенко от должности конкурсного управляющего. Это решение безуспешно обжаловал в апелляции и в кассации один из истцов банкротного дела — московское ООО «Сапфир» Владимира Смирнова и Михаила Белякова.

По данным Rusprofile, ООО «Радуга» было зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 2001 года для выращивания зерновых культур. Компанией в равных долях владеют Игорь Фильсов и Александр Воронин. Господин Воронин также был учредителем упомянутого в деле ООО «Агроуслуга», вторым собственником общества значилась Валерия Фильсова. Последние три года «Радуга» показывает нулевые финансовые результаты. Гендиректором до процедуры банкротства был господин Фильсов.

Алина Морозова