XXI Международный книжный салон пройдет в Петербурге с 21 по 24 мая

С 21 по 24 мая в центре Санкт-Петербурга состоится XXI Международный книжный салон. Мероприятие развернется на Дворцовой площади и в здании Главного штаба. На площади более 15 тыс. кв. метров разместят пять выставочных павильонов, а также впервые откроют видеостудию для прямых эфиров. Вход на все площадки бесплатный.

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в книжном салоне примут участие более 260 издательств и организаций. Популярную книжную террасу сделают двухэтажной, что позволит большему числу зрителей наблюдать за выступлениями на сцене. Главными темами станут Год единства народов России и юбилеи Владимира Даля и Михаила Салтыкова-Щедрина.

Программа салона включает свыше 280 мероприятий: встречи с писателями, лекции, семинары, круглые столы, творческие мастер-классы и презентации книг. Все четыре дня будет работать детское пространство с игровыми аттракционами. Отдельный блок посвятят 45-летию Ленинградского рок-клуба. Любой желающий сможет бесплатно отправить открытку в любую точку страны через «Литературную почту».

Кирилл Конторщиков