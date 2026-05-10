В Ульяновской области пенсионерка отдала мошенникам 6 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции Чердаклинского района Ульяновской области обратилась 83-летняя жительница Ульяновска, заявившая, что стала жертвой мошенников, сообщило в воскресенье региональное управление МВД.

Как выяснилось, мошенники использовали стандартную схему запугивания жертвы: женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала государственных услуг, который сообщил, что якобы ее личный кабинет на «Госуслугах» взломали мошенники. Следом, как это обычно делается по стандартной мошеннической схеме, ей позвонил другой мошенник, представившийся представителем правоохранительных органов, сообщивший, что после взлома ее личного кабинета злоумышленники намерены перевести с ее счетов деньги в поддержку запрещенных организаций, за что ей может грозить уголовная ответственность. В реальности никто личный кабинет женщины на «Госуслугах» не взламывал: вся инсценировка делалась только с одной целью — напугать жертву, лишить возможности спокойно оценивать ситуацию, чтобы затем она последовала их инструкциям. Перепуганная пенсионерка, следуя инструкциям мошенников, «для сохранения средств» перевела все свои накопления — 6 млн руб. — на якобы «безопасный счет», который в реальности и является счетом мошенников.

Накануне, 9 мая, в полицию обратилась жительница Заволжского района Ульяновска, также сообщившая, что стала жертвой мошенников. В этом случае потерпевшая, увидев в интернете предложения о возможности больших заработков через якобы инвестиции на бирже, скачала ложное приложение, зарегистрировалась в нем, оставив свои контактные данные. После этого с ней связался мошенник, представившийся менеджером биржи. Следуя его инструкциям, женщина сначала перечислила несколько тысяч рублей и, увидев, что якобы получила прибыль, перевела на «брокерский счет» еще более 200 тыс. руб. Нового «дохода» она так и не дождалась, а вернуть деньги обратно уже не смогла, после чего поняла, что стала жертвой очередного мошенничества.

Андрей Васильев