В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, с 10 по 13 мая в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, а также порывы ветра до 20–25 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Населению и гостям республики рекомендуют проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности. Жителям советуют не приближаться к деревьям и сооружениям повышенного риска, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Водителям по возможности рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте и соблюдать скоростной режим. В горах гражданам следует быть осторожными и следить за прогнозом погоды, так как условия могут быстро меняться.

Константин Соловьев