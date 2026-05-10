Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение

В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, с 10 по 13 мая в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, а также порывы ветра до 20–25 м/с.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Населению и гостям республики рекомендуют проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности. Жителям советуют не приближаться к деревьям и сооружениям повышенного риска, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Водителям по возможности рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте и соблюдать скоростной режим. В горах гражданам следует быть осторожными и следить за прогнозом погоды, так как условия могут быстро меняться.

Константин Соловьев

Новости компаний Все