На постройку школы в микрорайоне «Акварель» в Чебоксарах выделили 1,8 млрд рублей

На строительство школы на 825 мест в чебоксарском микрорайоне «Акварель» выделили 1,8 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит возвести здание школы, выполнить внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем, установить лифты, оборудовать бассейн, благоустроить территорию, а также проложить наружные сети и подключить объект к коммуникациям.

Работы должны быть завершены до 31 июля 2028 года.

Влас Северин