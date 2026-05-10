Петербургский Роспотребнадзор развеял мифы о доставке продуктов

Вопреки расхожим опасениям, сервисы доставки продуктов работают по стандартам офлайн-ритейла: излишние списания невозможны, замена товара согласовывается с клиентом, а «мертвых зон» на картах городов не существует. Роспотребнадзор развенчал ключевые заблуждения, связанные с онлайн-покупками продуктов питания.

В федеральной службе пояснили, что эквайринг позволяет списать с карты только сумму фактически собранного товара, без излишков. Продукты с истекающим сроком годности в заказы не попадают — сборщики берут товар с полок или дарксторов, где действуют те же стандарты свежести, что и в офлайн-магазинах. По стандартам одного из крупнейших сервисов, в корзину кладут товары со сроком годности не менее 50% от указанного на упаковке.

Доставка не ограничена «мертвыми зонами» — город поделен на зоны между магазинами, и белых пятен на картах не существует. Онлайн-заказ не всегда дороже: в приложениях доступны фильтры по цене и промокоды, а цены идентичны офлайн-магазинам. При опоздании курьера клиент может отменить заказ и вернуть деньги. Замена отсутствующего товара всегда согласовывается, а в случае ошибки в заказе оформляется возврат. Отраслевые стандарты исключают системные ошибки, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

