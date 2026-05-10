Казань вошла в топ популярных городов РФ для путешествий между майскими праздниками

Казань вошла в число самых популярных направлений для поездок между майскими праздниками среди российских городов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вместе со столицей Татарстана в число востребованных российских городов вошли Мурманск, Краснодар, Екатеринбург и Владикавказ. Среди зарубежных направлений путешественники чаще всего выбирали Париж, Белград, Ереван, Токио и Пекин.

Согласно результатам опроса, 41% респондентов отправились в путешествие, захватив рабочие дни между майскими праздниками. Из них только 17% взяли официальный отпуск, тогда как остальные 24% поехали отдыхать, не предупредив руководство. Больше половины опрошенных (59%) никуда не поехали, предпочтя остаться дома или работать.

Влас Северин