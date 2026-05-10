Дом с исторической «наценкой»

Дом барона Корфа выставили на торги. Дворянскую усадьбу XVIII-XIX веков в Басманном районе Москвы будут продавать 19 июня. Стартовая цена — 130,7 млн руб., сообщает «Дом.РФ». Считается, что в усадьбе неоднократно бывал А. С. Пушкин. Часть помещений и парковых построек сгорели во время пожара 1812 года. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.



Общая площадь недвижимости, выставленной на торги, — 1,8 тыс. кв. м. Предполагается, что покупатель сможет открыть в здании офисы или медцентр. Итоговая стоимость усадьбы наверняка превысит отметку в 250 млн руб., считает управляющий директор инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Назначение земельного участка определенное. В результате, наверное, гипотетически можно попытаться его видоизменить, но с учетом того, что это объект культурного наследия, то это будет тонкая работа с департаментами городского имущества и культурного наследия. Но самое главное, что цена, которая объявлена на торгах, думаю, вырастет минимум в два, а то и в три раза. Несмотря на то, что это не Остоженка, а Госпитальный переулок, для тех, кто ценит старую Москву, это отличный адрес.

Кроме того, это резиденция, а дом приемов — это тоже офис. Будете ли вы там ночевать или только работать, это уже вопрос риторический. С медцентром, конечно, сложнее, потому что требования к современной медицине с объектом культурного наследия поженить сложно. Но, по крайней мере, использовать под офисы для резидентов вполне возможно».

Объекты культурного наследия выставляются на торги в столице не так уж часто, отметил заместитель генерального директор Российского аукционного дома Григорий Начинкин. По его словам, потенциальным покупателям усадьбы не стоит забывать об особенностях таких лотов:

«Спрос на объекты культурного наследия в границах Москвы всегда достаточно высокий. В данном случае речь идет о контуре Третьего транспортного кольца, что в целом позволяет предположить, что интерес к лоту может быть не таким большим, как на объекты внутри Садового кольца, но тем не менее расположение достаточно хорошее. Площадь объекта относительно небольшая. Поэтому в целом, учитывая ценообразование, можно говорить о том, что спрос на него будет.

Другой момент, что есть подводные камни. Обычно они скрываются в охранном обязательстве, которое предусматривает объем работ, который новому собственнику необходимо выполнить для того, чтобы этот объект реконструировать и приспособить к современному использованию. Если оно строгое и предусматривает какой-то большой объем работ по выполнению восстановления элементов культурного наследия, то это может существенно влиять на стоимость реконструкции и, соответственно, на стоимость входного билета для приобретения объекта.

А если охранное обязательство не очень строгое, то объект культурного наследия всегда вызывает большой интерес у потенциальных инвесторов. Ведь, как правило, это собственная территория, отдельно стоящее здание, и этот исторический флер несет под собой определенный, скажем так, дополнительный бонус, когда этот объект приспосабливают для того, чтобы разместить в нем что-то уже соответствующее современному использованию».

Как сообщили в «Дом.РФ», заявки на участие в торгах, где на продажу будет выставлен дом барона Корфа, принимаются до 15 июня.

Андрей Загорский