На Ставрополье обнаружили 51-го полного кавалера ордена Славы

В Калининградской области краеведы обнаружили сведения о ставропольчанине старшине Сергее Сенькине, герое Великой Отечественной войны, личность которого была установлена через 81 год после Победы. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Сергей Сенькин родом из села Сотниковского. Он служил помощником командира взвода пешей разведки 518-го стрелкового Краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной дивизии. Военнослужащий был награжден Орденом Славы всех трех степеней, а также другими боевыми наградами. Старшина погиб в бою в марте 1945 года и похоронен в братской могиле советских воинов в городе Мамоново.

Благодаря этому открытию на Ставрополье установлен 51-й полный кавалер Ордена Славы. Сейчас информацию о нем собирают краеведы в Калининградской области и в Ставропольском крае.

