Два человека погибли, один пострадал в ДТП в Лабытнанги

Два человека погибли в аварии на автодороге Лабытнанги — ст. Обская в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в прокуратуре ЯНАО. ДТП произошло около 5:20 утра 10 мая.

По данным ведомства, в результате ДТП погибли два человека 2002 и 2006 годов рождения, еще один серьезно пострадал, его госпитализировали. «Правоохранительными органами проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры. Также будет дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке»,— прокомментировали в прокуратуре Ямала.

На фотографиях, опубликованных прокуратурой, видно, что автомобиль серьезно пострадал — верхняя часть машины полностью смята.