В Самаре велосипедист врезался в Hyundai Santa Fe

9 мая на территории Самарской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пять человек, сообщила в воскресенье полиция региона.

По данным ведомства, 9 мая дважды водители легких двухколесных транспортных средств врезались в автомобили.

Так, в Кировском районе Самары в районе дома № 70 по Волжскому шоссе 43-летний мужчина, управляя велосипедом Canyon, врезался в шедший перед ним и остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Hyundai Santa Fe. Пострадал в ДТП только велосипедист, он госпитализирован. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

В тот же день в Самарском районе областного центра на ул. Фрунзе водитель мопеда Strong врезался в припаркованный автомобиль Citroen, после чего был госпитализирован. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Всего 9 мая сотрудниками ГАИ было выявлено 501 нарушение ПДД, из них восемь — нарушения правил перевозки детей и 18 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

Андрей Васильев