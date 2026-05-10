В Общественную палату Удмуртии избрали Елену Мухаметдинову и Светлану Коровину

В состав Общественной палаты Удмуртии (ОП УР) включили председателя совета Ассоциации родителей детей-инвалидов республики Елену Мухаметдинову и сопредседателя реготделения Российского союза сельской молодежи Светлану Коровину. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Елена Мухаметдинова заняла место Максима Шумихина, ранее назначенного на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Ее кандидатуру утвердил глава республики.

Светлану Коровину избрали на собрании консультативно-совещательного органа 17 апреля. Место в ОП УР освободилось после перехода Евгения Шиляева на должность начальника отдела по молодежной политике в администрации Ижевска.

Елена Мухаметдинова входит в рабочую группу общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье». В 2025 году под ее руководством федеральное финансирование получили шесть проектов Фонда президентских грантов.

Светлана Коровина является членом координационного совета при правительстве Удмуртии по вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса, председателем сельскохозяйственного кооператива «Наш фермер». Открыло свое производство по изготовлению мясных полуфабрикатов под маркой «Демьян».