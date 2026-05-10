В школах Таганрога обновили кабинеты ИЗО, музыки и физики

В Таганроге продолжается оснащение предметных кабинетов в школах в рамках регионального и национальных проектов. Реализация проекта началась в 2025 году и проходит поэтапно, сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

В 2025 году школы города получили оборудование для кабинетов ОБЖ и «Труд (технология)». В 2026 году, по данным властей, обновление коснулось кабинетов изобразительного искусства, музыки и физики. На 2027 год запланировано оснащение кабинетов математики, информатики, химии и биологии.

В сообщении отмечается, что в кабинеты ИЗО поступили гипсовые модели, муляжи, готовальня, чертежная линейка, планшетный компьютер, портреты художников и репродукции. Для уроков музыки были закуплены акустическое или цифровое пианино, музыкальный центр, набор шумовых и ритмических инструментов, народные инструменты и портреты композиторов. В кабинетах физики установили лабораторный демонстрационный стол, электрифицированные ученические столы, лабораторно-технологическое оборудование и демонстрационные приборы, а также образовательный модуль «Астрономия и астрофизика», включающий виртуальный планетарий, модель «Солнце — Земля — Луна» и телескоп.

Константин Соловьев