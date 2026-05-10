В Мурманске началась подготовка к первой за полвека реставрации памятника «Алеша»

Мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске впервые с момента открытия в 1974 году ждёт капитальная реставрация. Подрядчик уже определён, и после завершения майских праздничных мероприятий начнутся работы. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, на приведение памятника в порядок и дополнительное благоустройство территории выделена федеральная субсидия в размере 901,7 млн рублей, сообщает ГТРК Мурман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На благоустройство выделили 901,7 млн рублей

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ На благоустройство выделили 901,7 млн рублей

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Глава региона объявил о старте проекта 9 мая на торжественном митинге, посвящённом Дню Победы. Поскольку мемориал является объектом культурного наследия, к реставрации предъявляются особые требования. Работы начнутся с санации монумента, а также комплекса натурных и лабораторных исследований, необходимых для подготовки реставрационных материалов и выбора технологий.

Проект реализуется за счёт средств федерального бюджета, предоставленных региону в виде целевой субсидии.

Кирилл Конторщиков