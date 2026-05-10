В Кургане с 12 мая начинаются опрессовки

Курганская генерирующая компания начинает гидравлические испытания сетей в городе с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В первый этап опрессовок подачу горячей воды прекратят в домах районов Заозерного, части Рябково, Карчевской рощи, Локомотивного и в 88 зданиях Северного и Центрального районов. С 15 июня отключения коснутся оставшихся районов.

Специалистам необходимо провести испытания 670 км трубопроводов. Будет отремонтирована тепловая магистраль по проспекту Голикова, улицам Илизарова и Фарафонова. Работы по проспекту Голикова планируется завершить 1 июля, в 7-м микрорайоне — 31 июля.