Дуров заявил, что власти Франции занимаются тем же, в чем обвиняют Маска

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что правительство Франции обвиняет предпринимателя Илона Маска и его соцсеть X в том, чем занимается само. Господин Дуров на своей платформе призвал к солидарности с американским бизнесменом.

Павел Дуров

В частности, как утверждает основатель Telegram, французское правительство незаконно собирает персональные данные, обрабатывает их без надлежащей защиты, извлекает данные из автоматизированных систем, а также нарушает конфиденциальность электронной переписки.

«Telegram поддерживает наших братьев и сестер из X в их борьбе за наши свободы», — заявил Павел Дуров. По его словам, давление властей Франции связано с предстоящими в 2027 году президентскими выборами, которые «разоблачат злоупотребления» правительства.

7 мая издание Le Monde сообщало, что прокуратура Франции начала уголовное расследование в отношении Илона Маска, соцсети X и бывшего гендиректора платформы Линды Яккарино. Помимо прочего, их подозревают в манипуляциях алгоритмами X для вмешательства в политику Франции, а также в сознательном допущении использования нейросети Grok для отрицания холокоста и создания изображений сексуального характера с помощью дипфейков.