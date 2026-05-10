В Северной Осетии мобильные медицинские комплексы провели 26 тысяч приемов
В Северной Осетии с начала года передвижные медицинские комплексы совершили более 700 выездов. Обследования и консультации прошли более 26 тыс. жителей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
В распоряжении лечебных учреждений находится 12 таких комплексов, оснащенных современным диагностическим оборудованием. С их помощью жители, в том числе отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, могут пройти диспансеризацию, профилактический осмотр, первичную диагностику и получить консультации специалистов рядом с домом.