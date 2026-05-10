Жители Сертолово приняли съемки фильма за работу ПВО

Ночью в городе Сертолово Ленинградской области завершились съемки последнего эпизода художественного фильма-дилогии «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна. Пиротехнические эффекты, сопровождавшие сцену переправы, вызвали беспокойство местных жителей, принявших вспышки и грохот за работу средств противовоздушной обороны, сообщает «Фонтанка».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

О грохоте и свечении в небе над Сертолово изданию рассказал местный житель. По его словам, около двух часов ночи что-то гремело, а в небе насчитали три вспышки.

«Народ очень испугался. Подумали — ПВО, но нам говорят, что снимали кино "Василий Теркин". Хотелось бы узнать правду»,— рассказал очевидец.

Режиссер Карен Геворкян подтвердил «Фонтанке», что Ленинградская область вновь стала съемочной площадкой. С 7 на 8 мая в Сертолово снимали финальный эпизод картины, работа над которой ведется с 2019 года.

