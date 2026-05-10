Синоптики пообещали петербуржцам теплую погоду 10 мая

В воскресенье, 11 мая, Санкт-Петербург окажется под влиянием барического гребня, который обеспечит облачную с прояснениями погоду без дождей. По прогнозу синоптиков, температура воздуха превысит климатическую норму на пару градусов и достигнет +16…+18 °C. В понедельник местами пройдут небольшие дожди, но температурный фон сохранится на уровне +15…+17 °C, об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, в воскресенье в городе ожидается +16…+18°, в Ленинградской области — +13…+18°. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. Это заметно выше, чем в День Победы, когда воздух прогревался лишь до +13…+15°.

В понедельник, 11 мая, характер погоды начнет меняться: ночью +7…+9°, днем +15…+17°, местами небольшие дожди.

Кирилл Конторщиков