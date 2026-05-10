Юг Красноярского края ожидает вторая волна паводка

На территории южных округов началось формирование второй волны весеннего половодья, сообщили в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

По данным спасательного ведомства, уровень воды в реках Туба, Оя и их притоках поднялся на 0,1—0,5 м. На реке Подкаменная Тунгуска (село Ванавара) уровень воды достиг 744 см (опасная отметка — 820 см), на реке Усолка (село Троицк) — 697 см (опасная отметка — 660 см), на реке Карабула (село Карабула) — 431 см (опасная отметка — 380 см), на реке Чулым (село Красный Завод) — 640 см (опасная отметка — 630 см). В зоне подтопления также находятся села на реках Амыл, Сыда, Мана, Анжа, Агул, Чадобец, Мура, Иркинеева, Усолка, Кас, Сым, Подкаменная Тунгуска и Вельмо. Всего — 20 населенных пунктов.

«Возможно достижение неблагоприятных отметок, затопление приусадебных участков, огородов, перелив дорог, расположенных в пониженных участках местности и по берегам рек»,— отметили в МЧС.

На территории края остаются затопленными восемь жилых домов, 94 приусадебных участка и 21 участок автомобильных дорог.

Михаил Кичанов