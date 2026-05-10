Главные анонсы 11–17 мая

11 мая, понедельник

Вступит в силу соглашение о взаимной отмене виз на краткосрочные поездки между Россией и Саудовской Аравией.

В Токио откроется XXI фестиваль российской культуры.

12 мая, вторник

В Казани откроется XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Казаньфорум».

Начнется 79-й Каннский кинофестиваль.

13 мая, среда

В Бухаресте состоится саммит «Бухарестской девятки».

В Лондоне король Великобритании Карл III выступит с тронной речью перед парламентом.

В Китайской Республике Тайвань пройдут повторные слушания о начале процедуры импичмента в отношении главы администрации острова Лай Циндэ.

14 мая, четверг

Запланирован двухдневный визит в Пекин президента США Дональда Трампа.

В Нью-Дели пройдет совещание глав МИДов стран БРИКС с участием Сергея Лаврова.

В Аруше (Танзания) пройдет заседание межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

15 мая, пятница

В Туркестане (Казахстан) пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана.

В Швейцарии начнется чемпионат мира по хоккею с шайбой.

16 мая, суббота

В России пройдет всероссийская акция «Ночь музеев».

В Вене пройдет финал конкурса песни «Евровидение».

17 мая, воскресенье

В Себу (Филиппины) начнется «военная неделя» АСЕАН, в рамках которой пройдут встреча по вопросам военной разведки, встреча начальников штабов ВС АСЕАН и совещание по военным операциям.

В Харбине (КНР) откроется 35-я Харбинская торгово-экономическая ярмарка, а также начнется X Российско-Китайское ЭКСПО.

Завершится сезон 2025/26 чемпионата Российской премьер-лиги по футболу.