Главные новости за 9 мая. Ростов

Полеты из аэропортов юга России выполняются в штатном режиме с учетом скорректированного расписания. Об этом 9 мая сообщил Минтранс РФ. Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 11:00 мск работа аэропортов, входящих в Ростовскую зону воздушного движения, была восстановлена после введенных накануне ограничений.

В Ростове-на-Дону 9 мая впервые за долгое время не состоялся парад в честь Дня Победы. В День Победы Театральная площадь выглядела непривычно спокойно. В центре города не перекрывали улицы, не было военной техники и традиционного шествия. Несмотря на отмену парада, жители Ростова все же пришли к мемориалам, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне и возложить цветы.

Ростовская область вошла в пятерку регионов России по продажам антидепрессантов. По итогам 2025 года регион занял пятое место в России по объему продаж антидепрессантов. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma.

В Ростове-на-Дону и области в начале новой недели сохранится теплая, но неустойчивая погода. По данным сервисов Gismeteo, «Яндекс Погода» и Mail Погода, температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, однако практически ежедневно возможны кратковременные дожди и грозы.