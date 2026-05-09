Главные новости за 9 мая. Кавказ

В Ставрополе 9 мая состоялись парад Победы и шествие «Бессмертного полка», несмотря на сохранявшуюся угрозу атак беспилотников и усиленные меры безопасности в регионе. Торжественный парад прошел на площади Ленина. В нем приняли участие военнослужащие Южного военного округа, сотрудники силовых структур, кадеты, юнармейцы и представители казачества.

ОАО РЖД назначило дополнительные рейсы и организовало мультимодальные маршруты из регионов Северного Кавказа и Ставрополья в связи с временными ограничениями авиасообщения на юге РФ. Об этом сообщается в официальном канале перевозчика. Решение принято на фоне сбоев в работе аэропортов, вызванных атакой БПЛА на объекты аэронавигации в Ростове-на-Дону, что затронуло, в частности, авиаузлы Ставрополя, Минеральных Вод, Владикавказа, Нальчика и Махачкалы.

Аэропорты Ставропольского края — Минеральные Воды и Ставрополь — возобновили работу в штатном режиме после временных ограничений, введенных из-за инцидента в Ростове-на-Дону. Временная приостановка работы авиаузлов была связана с инцидентом в Ростове-на-Дону. Утром 9 мая здание филиала «Аэронавигации Юга России», обеспечивающего управление воздушным движением на юге страны, подверглось атаке беспилотников.

Пять жителей Ставрополья получили государственные награды по указу Путина. Президент России подписал указ о присвоении государственных наград жителям страны. Документ опубликован 8 мая на официальном портале правовой информации.