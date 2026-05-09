Сызранское военное училище вертолетчиков возвращает свое историческое название

Сызранский филиал (Самарская область) Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (Воронеж) возвращает свое историческое название. С 1 сентября 2026 года филиал вновь будет носить свое легендарное имя — Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Об этом в субботу, 9 мая, во время торжественного митинга, посвященного Дню Победы, заявил начальник училища Олег Панин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня СВВАУЛ остается единственным в России высшим военным учебным заведением, где готовят военных вертолетчиков.

Распоряжение о реорганизации воронежской военно-воздушной академии и выделении из нее федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков» №1071-р было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным накануне, 7 мая. Также, согласно распоряжению, из филиала преобразуется в самостоятельный вуз Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Распоряжением предписано Министерству обороны РФ завершить мероприятия по реорганизации до 1 сентября и до конца октября передать все необходимое недвижимое имущество. Штатная численность самостоятельного Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков будет составлять 6320 человек.

Авиационное училище было переведено из Саратовской области и разместилось в Сызрани в 1960 году, с 1963 года носило название, которое ему теперь возвращено.

Серьезным испытанием для выпускников училища в период с 1979 по 1989 год стал Афганистан, где в сложных условиях высокогорья и пустынь воевали сотни выпускников СВВАУЛ. 12 выпускников СВВАУЛ стали Героями Советского Союза. Около 100 военнослужащих училища принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. За проявленные при этом мужество и героизм выпускнику 1959 года — полковнику Василию Водолажскому посмертно присвоено звание Героя России.

Долгое время училищу грозило расформирование, и только 13 января 2012 года штаб ВВС России принял решение о сохранении Сызранского ВВАУЛ.

Андрей Васильев, Ульяновск