Шествие с ограничениями

По городу на Неве прошел «Бессмертный полк». Невский проспект традиционно наполнился портретами участников Великой Отечественной войны и — с недавних времен — участников СВО. В этом году мероприятие из соображений безопасности проходило в ограниченном формате под усиленным наблюдением правоохранителей. Какой была акция в Петербурге — в репортаже «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Заблокированная полицией улица к Невскому проспекту Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Следующая фотография 1 / 4 Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Заблокированная полицией улица к Невскому проспекту Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Утром 9 Мая люди в метро вопреки привычке не утыкались в телефоны, а ехали в основном компаниями, обсуждая планы, блокировки, данные о том, какие станции открыты на выход и, куда без этого, своих воевавших предков. Среди пассажиров — молодая пара. Девушка в белом атласном платье начисто вытирала свои сапожки, а затем делала макияж. Молодой человек был в футболке с буквой Z и, по всей видимости, орденами деда на лацкане пиджака с георгиевской лентой. «Что тетя делает?»— спрашивал мальчик лет пяти у отца. «На праздник собирается»,— пояснял тот. По мере приближения к центру вагон наполнялся людьми с табличками «Бессмертного полка». На фоне тренда на концерты Надежды Кадышевой и ее «Золотого кольца» некоторые из направляющихся на празднование оделись соответствующе: венцы, кокошники, олимпийки с хохломой и матрешками. Участники акции также радовались, что связь все-таки не заблокировали (работали и «белые списки», и весь остальной интернет).

Главным утренним вопросом у петербуржцев, собиравшихся в центре города на празднование, был вопрос ограничений. За несколько дней до 9 Мая операторы связи начали предупреждать о возможных проблемах со связью, а в Смольном позже отчитались о беспрецедентных мерах безопасности для подобного мероприятия: его участникам запретили проносить с собой воду, еду, алкоголь, колюще-режущие предметы, пауэрбанки и флаги других государств. Впрочем, кажется, всех более волновало то, чтобы «по примеру Москвы» полностью не отключили интернет.

У станции метро «Площадь Александра Невского» ожидаемо собрались продавцы всего патриотического. На выбор — шарфы, флажки (конечно, никаких иностранных) и пилотки. На последние оказались падки зумеры. Отдав по 400 рублей за головной убор, они спрашивали друг у друга: «Подходит ли к сегодняшнему аутфиту?» Решив, что советская пилотка смотрится с любым образом, они направились к рамкам досмотра.

А досмотр в этом году был особенно серьезным. Мусорные мешки наполнялись бутылками воды, запрещенными к проносу. «Ко мне сначала лицом, ручки в стороны, теперь спиной, зайка»,— осматривала девушка-полицейский ребенка на входе на предмет несанкционированного проноса запрещенных предметов.

Колонна постепенно наполнялась людьми. Кто-то стремился побыстрее пройти к ее голове, кто-то оставался и фотографировался на фоне памятника Александру Невскому. По ходу пути от хвоста шествия к началу людей то и дело перехватывали волонтеры, раздававшие георгиевские ленточки. Если большинству хватало одной-двух, то некоторые, пройдя через десятки добровольцев, набивали сумки ленточками. «Ну не будешь же отклонять один из наших символов, когда ребята предлагают. Да и потом на даче раздам соседям»,— поделился в разговоре один из безотказных участников акции.

Оценки числа участников пока нет. Накануне в Смольном осторожно прогнозировали, что это будет около 1 млн человек — столько же, сколько в прошлом году, когда, по данным городских властей, в шествии приняли участие 1 млн 100 тыс. петербуржцев. Сегодня в администрации Петербурга сообщили, что в шествии приняло участие «более 100 тыс. человек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции «Бессмертный полк»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Участники акции «Бессмертный полк»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Доступ на тротуары Невского проспекта во время шествия был закрыт со ссылкой на безопасность. Люди, не прошедшие рамки досмотра, могли передвигаться по городу только альтернативными маршрутами. Наблюдать за шествием с тротуаров, как часто делали, например, туристы, было нельзя. С 6:00 до 12:00 по тротуарам могли пройти только местные жители, и то исключительно в сопровождении полиции. С 12:00 и до окончания шествия Невский для пешеходов полностью закрыли. Одно исключение, впрочем, наблюдал корреспондент «Ъ-Северо-Запад»: люди с чемоданами бежали по узенькому проходу в сторону Московского вокзала под присмотром правоохранителей.

В то же время планировавших поучаствовать в шествии жильцов одного из домов на Невском за ворота собственного двора в обход входного кордона с досмотром не пропустили. Те, кто опоздал к началу акции, тоже не смогли к ней присоединиться, так как рамки у «Площади Александра Невского» стремительно разобрали.

Хотя тротуары освободили, людей на них старались не пускать. Силовики настаивали, что люди должны идти непосредственно по асфальту, а они сами — контролировать происходящее, находясь чуть выше.

В голове колонны вовсю бурлила жизнь. Оркестр репетировал, что будет играть во время шествия, юногвардейцы тренировались, как будут синхронно шагать с растяжкой «Санкт-Петербург». Большое количество людей в костюмах народов России, судя по всему, не пребывали в таком стрессе, как остальные вокруг. Они фотографировались, снимали видео, поправляли головные уборы, завершали образы. Недалеко от них собиралась шеренга военных, вернувшихся с СВО. Там же постепенно появлялись депутаты и чиновники Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеренга бывшей ЧВК «Вагнер» с портретами погибших на СВО

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Шеренга бывшей ЧВК «Вагнер» с портретами погибших на СВО

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С прибытием губернатора Александра Беглова (традиционно в фронтовой телогрейке) все готовые к началу шествия группы переформировались в очередь за совместной фотографией с градоначальником. Он, в свою очередь, бегло пообщался с парой детей, пришедших на «Бессмертный полк». Право пройти к голове шествия было лишь у специально приглашенных участников, волонтеров, организаторов и аккредитованной прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева) во время акции «Бессмертный полк»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (слева) во время акции «Бессмертный полк»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сотрудники аппарата губернатора предупреждали: «Всё, последнее фото, а дальше начало шествия». Таких «последних снимков» было ожидаемо несколько. И все равно даже за пару минут до начала над головами господина Беглова и одного из участников полка поднимался для селфи телефон в чехле с двуглавым орлом.

Под «Катюшу», «День Победы» и «Смуглянку» из колонок петербуржцы зашагали по Невскому, выкрикивая «Ура!», «Спасибо!», «С победой!». Оставшиеся по домам наблюдатели махали участникам «Бессмертного полка» из окон. Поддерживали шествие и сотрудники некоторых заведений. Так, большая команда кофейни в Доме Зингера активно подбадривала шагающих по проспекту, а Театр марионеток им. Деммени устроил в окне настоящее представление с куклами. Встречались на шествии и удивительные вещи: так, на одном красном стяге одновременно с портретом Иосифа Сталина размещался православный крест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции «Бессмертный полк» после прохода по Невскому проспекту

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Участники акции «Бессмертный полк» после прохода по Невскому проспекту

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Колонна двигалась нестройно, но мерно. Все это многотысячное скопление людей превращалось в движущийся фотоальбом. Шли с портретами дедов-фронтовиков, прабабушек-санитарок, тружениц тыла, жителей блокадного Ленинграда. Некоторые вели за руку детей в гимнастерках и пилотках, те старательно тянули «Катюшу». Где-то в середине колонны громкие заводилы пытались наладить общее пение, но толпа отвечала нестройно, каждый вспоминал свое. Но эта нестройность выглядела вполне трогательно и мило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Шеренга бывшей ЧВК «Вагнер» с портретами погибших на СВО Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Следующая фотография 1 / 3 Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Шеренга бывшей ЧВК «Вагнер» с портретами погибших на СВО Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Особое внимание взрослого поколения привлекала молодежь, особенно иностранная. Студенты, приехавшие в Россию из стран Латинской Америки, Индии и Китая, тоже шли со всеми по Невскому. Старожилы «Бессмертного полка» с небольшой гордостью удивлялись, что им интересен «такой русский» праздник. Интересно, что флагов в этом году, по оценке корреспондента «Ъ-Северо-Запад», по сравнению с прошлым стало меньше. Возможно, на это отчасти повлиял запрет проносить госсимволику других государств. Если в 2025-м среди советских и российских стягов можно было увидеть и белорусские, и даже китайские флажки, то в нынешнем особого разнообразия не было. Годом ранее ощутимая часть участников шествия прошла с растяжками, связанными с военными организациями, участвующими в СВО. Сейчас многие ограничились шевронами и фотографиями своих погибших близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Туристы не попавшие на акцию «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Следующая фотография 1 / 4 Туристы не попавшие на акцию «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Участники акции «Бессмертный полк» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Без небольших инцидентов в этом году не обошлось. Спустя полчаса после начала акции были задержаны члены партии «Другая Россия», которые шли со штендером, на котором рядом с фотографией погибшего во время боевых действий друга помещались серп и молот. Как сообщают соратники нацболов (Национал-большевистская партия признана экстремистской и запрещена в РФ), силовики, возможно, приняли советский символ за запрещенную символику.

На подходе к Дворцовой площади гостей направляли по маршруту в сторону метро «Сенная площадь», вопреки ожиданиям многих петербуржцев, полагавших, что будет традиционный концерт. «На Дворцовой никаких мероприятий не предусмотрено»,— предупреждали волонтеры. Сама площадь была огорожена. А раз официальное мероприятие закончилось, люди разбредались дальше праздновать День Победы самостоятельно.

Полина Пучкова