Уралвагонзавод отправил в войска танки Т-90, Т-80 и Т-72

Партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М отправил в российскую армию концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в состав госкорпорации «Ростех»), говорится в сообщении УВЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Т-80 Фото: Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» Т-90М Фото: Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» Т-72 Фото: Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» Следующая фотография 1 / 3 Т-80 Фото: Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» Т-90М Фото: Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» Т-72 Фото: Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

«В процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой. Главный акцент сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа»,— рассказали в пресс-службе УВЗ.

Танки произведены в рамках государственного оборонного заказа и направлены в войска в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов напомнил, что легендарный Т-34, который производили уральские предприятия, полностью отвечал требованиям эпохи и «стал танком Победы». «И сегодня в бою наши Т-72, Т-80 и Т-90 отвечают современным вызовам, боевым условиям и новым угрозам. Но это уже иные танки. Это новые технические решения, рожденные плеядой молодых и талантливых инженеров-конструкторов»,— отметил господин Потапов.

По данным пресс-службы УВЗ, требования к танкам постоянно повышаются, идет совершенствование их конструкций.

«Так, например, еще в 2025 году значительно была доработана система радиоэлектронной борьбы, к защите верхней полусферы добавилась дополнительная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека. Продолжается работа над дальнейшим развитием защиты — как пассивной, так и активной, — а также над повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин»,— говорится в сообщении.

Алексей Буров