Похолодание придет в Саратовскую область в воскресенье
В воскресенье, 10 мая, в Саратовской области ожидается небольшое похолодание. Такие данные приводит Gismeteo.
Местами в течение суток пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В ночные часы температура воздуха опустится до +8…+11°C.
Днем столбики термометров покажут +10…+12°C. Ветер восточный со скоростью 5 м/с, ожидаются порывы до 9 м/с.
До 12 мая местами в регионе сохранится пожарная опасность четвертого класса.