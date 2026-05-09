Похолодание придет в Саратовскую область в воскресенье

В воскресенье, 10 мая, в Саратовской области ожидается небольшое похолодание. Такие данные приводит Gismeteo.

Местами в течение суток пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В ночные часы температура воздуха опустится до +8…+11°C.

Днем столбики термометров покажут +10…+12°C. Ветер восточный со скоростью 5 м/с, ожидаются порывы до 9 м/с.

До 12 мая местами в регионе сохранится пожарная опасность четвертого класса.

Нина Шевченко