В Астраханской области ожидаются дожди и жара в воскресенье

В Астраханской области завтра, 10 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах — ливень, гроза и град. Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на данные Астраханского ЦГМС.

Ветер северный с переходом на восточный, 5–10 м/с, при грозе порывы усилятся до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°C, днем — +24…+29°C.

В самой Астрахани также прогнозируется переменная облачность. Днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северный с переходом на восточный, 3–8 м/с, днем его скорость может достигать 13 м/с.

Температура воздуха в городе ночью — +13…+15°C, днем — +26…+28°C.

Нина Шевченко