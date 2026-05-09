В нескольких регионах Урала объявили экстренное предупреждение из-за ливня

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях объявлено экстренное предупреждение из-за сильных ливней и шквалистого ветра, следует из сообщений региональных управлений МЧС.

В Свердловской области, уточнили в ведомстве, вечером 9 мая и в ночь на 10 мая ожидаются грозы, ливни, крупный град, а также усиление ветра до 25 м/с. Подобные прогнозы касаются и Челябинской области. В Курганской области 10 мая ожидаются дожди и усиление ветра до 21 м/с.

Судя по опубликованным в Telegram-канале «Осторожно, новости» кадрам, в Екатеринбурге ветер сносит деревья, дорожные знаки и светофоры, повреждены автомобили. Из-за обрыва контактных линий затруднено движение троллейбусов. Местные жители также публикуют фото выпавшего града.