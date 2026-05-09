«Когда-то понимать надо начинать»

В День Победы дан старт проекту «Воронеж-212». В рамках этого проекта школьники и волонтеры будут проводить поисковые работы и собирать архивные материалы о красноармейцах, погибших в боях за Воронеж. Исследования проводятся для увековечивания ранее неустановленных имен солдат. За каждой школой планируется закрепить «шефство» над отдельной дивизией.

Фото: Скворцов Александр Танк Т-70 вызвал у школьников неподдельный интерес

Не для всех школ это новая деятельность. Директор гимназии №5 Воронежа Марина Болгова рассказала, что учащиеся уже занимаются поисковой работой по 206-й стрелковой дивизии. Последние 50 лет при гимназии существует краеведческий музей. Изначально это было местом встреч ветеранов, но со временем музей собрал коллекцию документов личного происхождения. Краеведы уже издали книгу с предварительными итогами поисковой работы гимназии. Однако архивы продолжают оцифровывать дела, материалов становится все больше, и работники музея уже готовят второй том результатов исследований.

Гимназия регулярно проводит образовательно-патриотические мероприятия. Так, 6 мая в центре гимназического двора появился танк Т-70 и мобильная полевая кухня. Алексей Смертин, заместитель генерального директора компании НЭСТ и организатор акции, сообщил, что это подлинный участник сражений в Великой Отечественной войне. Этот танк и сейчас на ходу — все механизмы отремонтированы или заменены на оригинальные детали. Под удивленные взгляды учащихся танк самостоятельно сошел с транспортировочной машины и занял запланированное для него место, лишь немного поцарапав асфальт гусеницами.

Фото: Скворцов Александр Перед «открытием» полевой кухни состоялся концерт военной песни

Организаторы акции сначала думали привезти легендарную модель Т-34, но в таком случае пришлось бы демонтировать школьные ворота, а потом и проводить замену асфальта во всем дворе. Так что школьники увидели более «компактный» танк Т-70.

Полевая кухня вызвала у школьников целый ажиотаж, так что все классы ели по расписанию. Меню было незамысловатым: гречневая каша, малосольные огурцы, черный хлеб и чай. По мнению организатора акции Алексея Смертина, один из способов понять, через что проходили сограждане,— через примеры: «Я уверен, что у детей это запомнится на всю жизнь. Наш замысел в том, чтобы у них эти воспоминания отложились, они запомнили все». Второй год подряд такая акция становится возможной благодаря основателю компании НЭСТ Дмитрию Смирнову и его поддержке патриотического воспитания школьников. Помимо военной техники во дворе школы появилась небольшая экспозиция оружия. Учащиеся могли подержать в руках холощеные автоматы и винтовки, а также узнать, чем они отличаются друг от друга.

Фото: Скворцов Александр Каша из полевой кухни пришлась детям по вкусу

Перед «открытием» полевой кухни состоялся концерт военной песни среди младших классов. Директор гимназии Марина Болгова не считает, что тема Великой Отечественной войны слишком сложна для младшеклассников: «Когда-то понимать надо начинать, я думаю, чем раньше, тем лучше. Можно просто время потерять. И когда мы будем что-то объяснять, у ребенка уже будет свое представление сформировано. Да, песни сложные, но они запомнят эти песни». Алексей Смертин тоже считает, что дети должны знать свою историю с малых лет: «Благодаря заслугам их прадедов мы сейчас живем в спокойное время и голубое небо над головой».

Арина Бойкова, Воронеж